 

“Даже смерть не в силах затмить эту любовь”. Тина Кароль поделилась видео в годовщину свадьбы с умершим мужем

16.06.2021, 10:54, Новости дня
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В памятный день 36-летняя Кароль выложила в Instagram Stories видео, на котором показала обручальные кольца, которые носит на веревочке на шее. Ролик продублировал на своей странице в сети и официальный фан-клуб певицы.

“Мы вместе в небе и на земле”, – подписала видео Кароль.

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A post shared by Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

Растроганные подписчики отметили в комментариях, что это пример настоящей любви.

“И в голове сразу “Выше облаков мы с тобой начнем сначала”, – вспомнила строку из песни Кароль ее подписчица dariapopozzhe.

“Пример настоящей любви, которую даже смерть не в силах затмить… Это навсегда”, ­– уверена nastyadobr17.

“Невероятная женщина, заслуживающая всего только самого лучшего. Будь счастлива”, – пожелала khava_125.

2008 год. Муж певицы Евгений Огир с их новорожденным сыном Вениамином. Скриншот: tina_karol  / Instagram
Контекст:

Тина Кароль вышла замуж за украинского продюсера Евгения Огира в июне 2008 года. Спустя пять месяцев у них родился сын Вениамин.

Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. У него был рак желудка. 

Певица после смерти супруга редко публикует в социальных сетях его фото, посвящая блог работе и творчеству.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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