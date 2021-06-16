Нардепы от “Голоса” объявили о недоверии главе фракции Железняку. Они создают отдельное объединение в Раде

Заявление на заседании Верховной Рады 16 июня зачитала нардеп Александра Устинова, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы, 10 народных депутатов, а это половина парламентской фракции “Голос”, хотим объявить о создании парламентского объединения “Справедливость”. Мы вынуждены констатировать, что фракция “Голос” уже пять месяцев как не существует в Раде, а ее руководство не представляет интересов даже половины партийцев и депутатов Верховной Рады”, – сказала Устинова.

Устинова заявила, что большинство руководства фракции предало принципы, которые политсила декларировала на выборах в 2019 году.

“Мы обещали избирателям бороться за справедливость и не допускать пересечения “красных линий”. Сегодня эти линии перешло руководство нашей партии и фракции. К сожалению, руководство партии и фракции связано с кулуарными договорняками. Мы не будем прятать глаза и отмалчиваться, пока наши коллеги занимаются дерибанами и договорняками. Мы будем говорить об этом откровенно и бороться с этим. Вчера руководство партии и фракции показало свое реальное лицо: они голосовали за русификацию вместо защиты украинского языка и украинской культуры. Именно поэтому мы, половина фракции “Голос”, выражаем недоверие главе фракции Ярославу Железняку, который нарушает закон и положение о фракции и уже более трех месяцев не созывает заседание фракции. Мы инициируем исключение [из фракции] Киры Рудик, которая прогуливает более 60% заседаний”, – заявила она.

В Facebook Устинова сообщила, что в новое объединение, кроме нее, войдут: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин. Они вместе с Устиновой выходили к трибуне, когда она зачитывала заявление.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/4926345320725237

Контекст:

Партию “Голос” презентовали в мае 2019 года. Политсилу более года возглавляет Кира Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию “Голос” в Верховной Раде с января 2021 года возглавляет Ярослав Железняк. До него ее лидером был Сергей Рахманин.

В “Голосе” с весны продолжается кризис. 22 марта 2021 года нардеп Ярослав Юрчишин говорил, что исключение из “Голоса” его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.

В “Голосе” сообщили, что никого не исключали, но вынесли предупреждение шести нардепам: Юрчишину, Роману Лозинскому, Соломии Бобровской, Александре Устиновой, Стефанишиной и Владимиру Цабалю.

29 марта нардепы от “Голоса”, которых руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со “Слугой народа”. В связи с этим нардепы потребовали провести съезд, утвердить новый устав партии и переизбрать ее руководство.

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил о выходе из “Голоса”. Он подчеркнул, что не уходит из политики, но уходит из партии, “которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата”.

9 июня нардеп от “Голоса” Соломия Бобровская сказала, что ряды партии могут покинуть 10 нардепов. Кроме нее, это могут сделать Галина Васильченко, Юлия Клименко, Лозинский, Наталья Пипа, Стефанишина, Устинова, Цабаль, Андрей Шараскин и Юрчишин.

10 июня черновицкая облорганизация “Голоса” обвинила Рудик в узурпации власти, херсонская в полном составе вышла из политсилы, винницкая – частично.

Клименко в интервью, вышедшем 12 июня, сказала, что Вакарчук в скандале не участвует, “хотя мог бы повлиять на Рудик, потому что это именно его ставленница”.

Новый виток скандал получил 15 июня, когда в повестку дня Верховной Рады включили законопроект №5554, который предусматривает отсрочку введения обязательного дубляжа фильмов на украинский язык.

Постановление приняли 227 голосами, позже Рудик, Железняк, а также Ярослав Рущишин и Андрей Осадчук написали заявления об отзыве голосов. Юридически ситуацию эти заявления не изменили (законопроект уже включен в повестку дня), но они “отображают позицию”, заявили в партии.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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