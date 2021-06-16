48-летняя Клум в поддержку сборной Германии по футболу показала голую грудь
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Модель обнародовала откровенное фото в поддержку сборной Германии, которая 15 мая играла против сборной Франции на Евро 2020.
“Удачи сегодня Германии”, – подписала она публикацию.
Поединок завершился со счетом 1:0 – Франция минимально обыграла Германию за счет автогола защитника немцев Матса Хуммельса на 20-й минуте матча.
Клум отключила комментарии к публикации.
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Контекст:
В прошлом Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. После завершения модельной карьеры она снимается в кино, на телевидении и в клипах.
Модель замужем за музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Он моложе Клум на 16 лет.
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