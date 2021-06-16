 

48-летняя Клум в поддержку сборной Германии по футболу показала голую грудь

16.06.2021, 10:54, Новости дня
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Модель обнародовала откровенное фото в поддержку сборной Германии, которая 15 мая играла против сборной Франции на Евро 2020. 

“Удачи сегодня Германии”, – подписала она публикацию.

Поединок завершился со счетом 1:0 – Франция минимально обыграла Германию за счет автогола защитника немцев Матса Хуммельса на 20-й минуте матча. 

Клум отключила комментарии к публикации.

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Контекст:

В прошлом Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. После завершения модельной карьеры она снимается в кино, на телевидении и в клипах. 

Модель замужем за музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Он моложе Клум на 16 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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