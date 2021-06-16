В Индии открыли для посещений Тадж-Махал

Посетители достопримечательностей должны будут соблюдать меры против COVID-19. В Тадж-Махал будут пускать не более 650 человек в день, у входа в мавзолей будут проверять температуру и наличие масок.

Для посещения Тадж-Махала необходимо будет бронировать билеты онлайн, так как кассы работать не будут.

Тадж-Махал впервые закрыли для посещения 17 марта прошлого года во время первой волны пандемии. Он открылся 21 сентября 2020 года с некоторыми ограничениями, которые вскоре смягчили. Однако во время второй волны Тадж-Махал снова закрыли 16 апреля.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, что спровоцировало масштабный рост числа новых случаев COVID-19. На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в Индии произошла вспышка мукормикоза.

С 12 апреля Индия находится на втором месте в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом. 6 мая в стране зафиксировали рекордный суточный показатель заболеваемости – 414,2 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

В последние недели ситуация с коронавирусом в стране начала улучшаться. 6 июня в Индии подтвердили самое низкое количество новых случаев коронавируса за два месяца.

Всего за время эпидемии в Индии подтвердили случаев 29,6 млн COVID-19, 380 тыс. человек умерло, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

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