 

В Москве обнаружили новую разновидность коронавируса

16.06.2021, 10:46, Разное
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Специалист отметил, что сегодня в центре проводят исследования эффективности российской вакцины “Спутник V” против новой мутации. По его словам, препарат уже показал свою действенность в отношении “индийского” штамма.

Заболеваемость коронавирусом в Москве растет. Накануне оперативный штаб по мониторингу обстановки сообщил о 6,8 тысячи новых случаев. За сутки в столице от осложнений, вызванных COVID-19, скончался 71 пациент, передает RT.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что рост числа больных может быть связан с появлением “московского” штамма. Эксперт предположил, что мутация появилась в столице или попала туда из области.

Болибок рассказал, что в больницы поступает все больше молодых пациентов с тяжелым течением COVID-19. Иммунолог добавил, что прежние методы лечения от вируса оказались малоэффективными и в этой связи нужно разработать новые.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти Москвы объявили о продлении праздничных выходных. Дни с 15 по 19 июня стали нерабочими с сохранением за сотрудниками заработной платы.

Также в городе усилили контроль за ношением средств защиты (масок и перчаток) в общественных местах и соблюдением требований по борьбе с COVID-19 в организациях. Всех нарушителей ждут крупные штрафы.



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