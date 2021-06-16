 

«Автодор» собрался начать новый проект по продлению трассы Казань – Екатеринбург

16.06.2021, 10:18, Новости дня
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«Автодор» планирует в 2023 году приступить к новому проекту – продлению трассы Казань – Екатеринбург до Омска или до Краснодара, сообщил глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

Петушенко сообщил, что у организации на рассмотрении много проектов, один из них – «идти на восток через Омск и Новосибирск», передает РИА «Новости».

«До Омска совершенно четко видим необходимость высокоскоростной трассы, где будет экономиться время. Второй – развитие юго-восточной хорды, которая идет через Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград до Краснодара. Сегодня путь из Урала на юг – это перепробеги в 400 километров. Наши расчеты предполагают, что новая трасса заиграет. Ключевая задача, по большому счету, в 2023 году начать новый проект», – сказал он.

Когда хорда Екатеринбург – Краснодар будет построена, доехать от Урала до Черноморского побережья можно будет на 10 часов быстрее обычного, сообщали ранее в «Автодоре». В данный момент этот путь у автомобилистов занимает более 40 часов.

В 2021 году «Автодор» определится с направлением, куда будет продлена трасса Казань-Екатеринбург – в Сибирь до Омска или к Черному морю до Краснодара.

При этом организация прогнозирует дефицит рабочей силы при строительстве трассы Казань-Екатеринбург: «Мы с ним столкнулись еще в прошлом году, когда началась пандемия. Появились трудности с рабочими из стран бывшего Советского Союза – из Беларуси особенно, Украина в свое время отвалилась, Средняя Азия – и мы почувствовали дефицит рабочей силы. Сейчас мы понимаем, что такая же проблема будет и на новой трассе, потому что основные крупные игроки на рынке транспортного строительства сегодня задействованы до Казани. Тем более у наших коллег из Росавтодора тоже достаточно большая работа, требующая ресурсов».

По мнению Петушенко, решить вопрос можно несколькими путями: во-первых, кооперироваться и упрощать процедуры привлечения трудовых ресурсов, а во-вторых – применять высокопроизводительные технологии и технику, которые позволят исключить малоэффективный труд на стройке.

Ранее президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал, что скоростную трассу Москва – Казань продлят до Екатеринбурга. Министр транспорта Виталий Савельев сообщал, что строительство автотрассы Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург идет по плану, работы должны завершиться в 2024 году.



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