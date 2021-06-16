Помпео назвал неготовность Байдена к пресс-конференции с Путиным признаком слабости

Решение президента США Джо Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным после встречи в Женеве является демонстрацией слабости, сообщил бывший госсекретарь США Майк Помпео.

«Тот факт, что вы не готовы стоять в шести или восьми футах (1,8-2,4 метра) от своего противника и рассказать миру о том, о чем вы говорили, о вещах, которые вас волнуют, и почему они вас волнуют, свидетельствует об огромной слабости», – сказал Помпео, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

«Если вы не готовы просто стоять на трибуне и отвечать на вопросы прессы… которые могут быть трудными или каверзными, в то время как ваш противник стоит в нескольких футах от вас, это огромный признак слабости», – добавил он.

При этом экс-госсекретарь заметил, что сам он готов провести дебаты с Путиным.

Ранее СМИ сообщили, что администрация американского президента Джо Байдена решила не проводить совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным по завершении встречи, поскольку помнит неудачный опыт экс-президента США Дональда Трампа.

Президент РФ Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.