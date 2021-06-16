Кайли Дженнер и Трэвис Скотт вместе вышли в свет через два года после расставания

Скоро 2021 год можно будет по праву называть годом воссоединений: уже месяц мир наблюдает за второй волной “Беннифер” – после разрыва помолвки Дженнифер Лопес вернулась к Бену Аффлеку, а с прошлой недели папарацци пристально следят за тайными визитами Анджелины Джоли в квартиру экс-супруга Джонни Ли Миллера в Нью-Йорке. Теперь на горизонте появилась “новая” пара – Кайли Дженнер и Трэвис Скотт. Пара распалась еще осенью 2019 года и все это время их фанаты ждали, когда судьба снова сведет звезд вместе.

Накануне вечером семья в полном составе – 23-летняя Instagram-звезда и 29-летний рэпер вместе с 3-летней дочкой Сторми – посетила 72-й ежегодный благотворительный вечер Parsons Benefit школы Парсонс в Нью-Йорке. Перед фотографами они не скрывали теплых чувств друг к другу и все время обнимались и держались за руки. Позже на церемонии Трэвис получил награду за вклад в моду, искусство, предпринимательство и социальную справедливость. В своей речи он поблагодарил и упомянул всех близких людей, в том числе Кайли и Сторми:

Сторми, я люблю тебя. Женушка, и тебя я тоже люблю!

Позже Кайли Дженнер опубликовала в Instagram традиционную серию селфи в модном образе и отдельным постом – фото с Трэвисом, на котором он крепко обнимает ее со спины. Снимок она подписала так:

24 часа в Нью-Йорке.

Трэвис Скотт, Кайли Дженнер и Сторми Фото из Instagram Кайли Дженнер Кайли Дженнер и Сторми

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kylie Jenner (@kylieluvsch)

На публике Кайли появилась в винтажном оливковом платье Jean Paul Gaultier, которое было сшито 30 лет назад, с “гипнотизирующим эффектом” в области груди. К нему она добавила полупрозрачные перчатки до плеча и прозрачные, почти что невидимые лодочки на каблуке. Ее дочь Сторми же вышла в свет в черном кожаном платье и бело-синих кроссовках Nike.

Напомним, первые слухи о том, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались, появились в октябре 2019 года. Спустя несколько дней Daily Mail опубликовал видео, на котором Кайли ночью едет в отель, где расположена звукозаписывающая студия ее экс-бойфренда, рэпера Tyga. СМИ предположили, что у Кайли и Tyga было свидание. Позже реалити-звезда все опровергла и написала в соцсетях, что они с Трэвисом остались хорошими друзьями:

Трэвис и я в хороших отношениях, и сейчас мы сосредоточены на Сторми. Наша дружба и дочь – в приоритете.

Позже их всего несколько раз видели вместе: так, Кайли с дочкой посетила его выступление на музыкальном фестивале Astroworld, позже они вместе отметили ее день рождения – кадры, опубликованные Кайли, смотрите здесь. А сама девочка регулярно гостит у папы.