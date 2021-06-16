Модное преступление: какие ошибки в своем гардеробе допускают женщины летом

Женщины всегда хотят выглядеть стильно и эффектно. Но порой они забывают о главных правилах моды и собирают в одном гардеробе много разных вариантов и сочетаний. Стилисты сделали подборку тех вариантов, которые считаются ошибочными, чтобы женщины их не повторяли.

Популярные ошибки

Независимо от сезона одежда не по погоде выглядит смешно. Не нужно стараться быть эффектной и стильной всегда и везде, и если на улице идет дождь, то от каблуков, шорт и яркого топа лучше отказаться в пользу более практичной и теплой одежды.

Синтетические ткани выглядят дешево и ненатурально. Часто их сочетают с яркими оттенками и принтами, что делает образ еще неуклюжее в плане моды.

Акцент на ногах также может навредить образу. Особенно если речь идет об открытой обуви, которая максимально привлекает внимание в слишком раннее для этого время. Не стоит надевать открытые босоножки ранней весной, когда впору обычные кеды или удобные туфли.

Таким же странным и некрасивым будет сочетание глубокого декольте с короткой юбкой или шортами. Здесь также важен баланс, и слишком много открытого тела еще не делает образ сексуальным.

Женщины часто любят дополнять такой дуэт высокими босоножками, которые удлиняют ноги, но при этом делают образ вульгарным.

Популярные сочетания

Разные принты и комбинации ярких цветов в одном образе являются признаком безвкусицы. Не нужно торопиться сочетать все модные тенденции в одном образе, достаточно одного небольшого акцента. Стилисты советуют подбирать в гардероб одежду без разных принтов или остановить свой выбор на нескольких вариантах, которые будут сочетаться с монотонной одеждой.

Слишком яркие и броские акценты будут выглядеть некрасиво. Также стоит отказаться от футболки с принтами в сочетании с юбкой в ярких цветках или разных узорах.

К цветочным мотивам нужно относиться осторожно в принципе, ведь если в платьях это будет смотреться красиво, то в сочетании с рубашками – странно.

Давно устарел цветочный тренд и на пиджаках. Сейчас жакеты и верхнюю одежду стилисты советуют выбирать спокойных пудровых оттенков без ярких акцентов на отдельных деталях.

Немодный тренд

Не нужно сочетать в одном образе больше трех оттенков. Это неписаное правило помогало десятилетиями создавать интересные сочетания, которые смотрелись эффектно и женственно.

Сейчас многие дамы стараются включить в свой образ побольше цветов, создавая тем самым слишком сумбурный и яркий лук.

Короткие обтягивающие шорты лучше сочетать с футболками или топами, а не с праздничными блузами. Странно будет смотреться юбка с пышной баской и обтягивающий топ – визуально такое сочетание делает образ плоским и акцентирует внимание на широких бедрах. Девушкам с широкими плечами лучше отказаться от открытых топов. Это может только навредить образу.

Женщины в возрасте любят подбирать одежду на несколько размеров больше, чтобы чувствовать себя комфортнее, но визуально такой прием только добавляет лишние годы образу, скрывая красивую фигуру.

При выборе сочетания одежды на лето всегда нужно учитывать, что модель должна зависеть от типа фигуры.