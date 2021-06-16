Больше цвета и узоров: трендовые идеи для летнего французского маникюра

Французский маникюр является самой настоящей классикой, которая никогда не выходит из моды. Однако летом хочется некоторой яркости и легкости. Именно поэтому стоит подобрать для себя более интересные и оригинальные идеи для создания летнего френча. Вот некоторые модные цвета и узоры, которые не оставят равнодушной ни одну девушку.

Эффектный маникюр (главное фото)

Это очень интересный и смелый вариант для смелых и ярких девушек. Для этого нужно просто нанести нюдовое покрытие на ногтевую пластину, на кончиках ногтей сделать красивый декор.

Диагональный французский маникюр

Мастера предлагают самые различные варианты выполнения френча, которые позволяют по-разному оформить свободный край ногтя.

В 2021 году в тренде диагональные варианты французского маникюра, в которых улыбка выполняется не от края ногтя, а по диагонали, закрывая только лишь один уголок ногтевой пластины. Отлично смотрится сочетание сразу нескольких оттенков между собой.

Яркий розовый оттенок

Очень органично, стильно и выразительно в летних образах смотрятся яркие оттенки, нанесенные на ногтевую пластину.

Основу для французского маникюра лучше всего выбирать бежевый или нюдовый, а на кончики нанести розовый. Это позволит сделать яркий маникюр более лаконичным.

Красивые волны

Если хочется чего-то более интересного и оригинального, чем просто французский маникюр, то стоит обратить внимание на следующий вариант. Особенностью его является то, что улыбка на кончиках ногтей выполнена волнами.

Летняя радуга

Летом можно позволить себе совершенно все, даже радугу на ногтях. Лучшим решением в таком случае будет френч. На каждом ноготке нужно прорисовать тонкие линии разными цветами. Это выглядит игриво и стильно.

Разноцветный френч

Если хочется заявить о себе, то стоит вооружиться этими красивыми и яркими идеями френча. Замечательное решение – выполнить каждый кончик ногтя в разном лаке. Такой дизайн выглядит роскошно, смело, игриво и ярко.

Френч с узором

Чтобы придать своему образу яркости, можно выполнить красивый узор на кончиках ногтей, а все остальное покрытие ногтевой пластины должно быть однотонным. Отлично смотрится белая «улыбка» с черными точками.

Двойная «улыбка» френча

Можно обозначить свободный край ногтя не только одной линией, а сразу двумя или несколькими. Отлично смотрится маникюр, когда одна линия находится на расстоянии от другой. Лучше всего, если линии будут выполнены белым или черным лаком. Это хорошо смотрится вместе с нюдовой основой. Получится отличный контраст.

Блестящий свободный край

Это просто роскошный праздничный френч, который отлично подходит на лето 2021 года. Для его выполнения стоит использовать бежевую основу и блестящий декор на кончиках ногтей. Выглядит очень круто серебристое покрытие с эффектным блеском.

Яркие тона

Очень красиво смотрятся яркие тона, которые отлично подойдут для летнего сезона. Для этого нужно нанести на ногтевую пластину нюдовое покрытие, а кончик ногтя оформить зеленым лаком с узором. Очень красиво смотрится узор, выполненный в виде волнистых линий.