 

Обновленный кроссовер Exeed TXL обнаружили в Подмосковье

16.06.2021, 10:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сети опубликовали фотографии обновленного кроссовера Chery Exeed TXL, который проходит тестовые испытания на дорогах Московской области.

Отличительной особенностью паркетника указывают решетку радиатора, бамперы, улучшенные задние фонари. Также есть предположения, что обнаруженный экземпляр отправлен из Китая. Вместе с тем производитель ранее анонсировал, что выход в продажу на российском рынке начнется к концу 2021 года.

В свою очередь, для российской версии Chery Exeed TXL под капотом применили 1,6-литровый бензиновый двигатель с отдачей 186 л.с. Кроме того, автомобиль оснащается семиступенчатой роботизированной трансмиссией. В продаже предложат модификации с передним или полным приводом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.07 / Университет Нотр-Дам отказался проводить президентские дебаты

08.06 / Глава Одесской ОГА возглавил региональную Палату Конгресса местных и региональных властей

13.03 / Спортивный арбитраж не принял «Катюшу» в качестве замены гимна РФ на ОИ

20.03 / Метеорит упал на востоке Кубы

25.06 / В Госдуму внесут проект о праве владельцев Telegram-каналов на собственность телефонного номера

08.03 / Власти Москвы заявили о готовности к росту числа коронавирусных больных

19.03 / “Переполнены не только больницы, но и морги”. СНБО сегодня обсудит национальный локдаун – нардеп

23.07 / Кремль не согласился с негативной оценкой новаций в природоохранном законодательстве

11.01 / На акциях протеста в Минске задержали 19 человек

26.04 / Румыния высылает российского дипломата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика