Обновленный кроссовер Exeed TXL обнаружили в Подмосковье

В Сети опубликовали фотографии обновленного кроссовера Chery Exeed TXL, который проходит тестовые испытания на дорогах Московской области.

Отличительной особенностью паркетника указывают решетку радиатора, бамперы, улучшенные задние фонари. Также есть предположения, что обнаруженный экземпляр отправлен из Китая. Вместе с тем производитель ранее анонсировал, что выход в продажу на российском рынке начнется к концу 2021 года.

В свою очередь, для российской версии Chery Exeed TXL под капотом применили 1,6-литровый бензиновый двигатель с отдачей 186 л.с. Кроме того, автомобиль оснащается семиступенчатой роботизированной трансмиссией. В продаже предложат модификации с передним или полным приводом.