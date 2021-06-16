 

Хетчбэк Nissan Note получил новую версию Aura

16.06.2021, 10:04, Новости дня
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Известный бренд Nissan официально продемонстрировал обновленный хетчбэк Note Aura.

Данный экземпляр получит доработанную коробку передач, с учетом которой предельная мощность увеличена до 135 л.с. Среди особенностей также называют качественную акустическую систему, которая предполагает расположение динамиков даже в подголовниках. По внешнему виду отличить новинку можно по задним фонарям, решетке радиатора и бамперам. Более привлекательный дизайн достигнут также за счет 17-дюймовых дисков.

Уже к осени первые образцы спецверсии Aura появятся на китайском рынке. Вместе с тем японские разработчики ранее анонсировали выход электрического кроссовера Ariya, который будет продаваться на внутреннем рынке.



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