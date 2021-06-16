Volgabus презентовал автобус VBG 12E

Компания Бакулин Моторс Групп официально представила новый автобус под названием Volgabus VBG 12E.

Во время тестовых испытаний образец транспортного средства обнаружили на дорогах северной столицы. Напомним, первый показ автобуса состоялся в 2019 году, тогда как очередной прототип имеет практически идентичную внешность. Конструкция позволяет с легкостью разместиться пассажирам в салоне за счет низкого пола. Ручки и панели выполнены из композитных материалов, что исключает образование ржавчины.

Кроме того, на полном заряде аккумулятора новый автобус Volgabus VBG 12E сможет проехать до 250 километров. Автомобиль оснащен электроусилителем руля и улучшенной тормозной системой. Продажи новинки начнутся на европейском рынке.