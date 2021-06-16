 

Volgabus презентовал автобус VBG 12E

16.06.2021, 10:04, Новости дня
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Компания Бакулин Моторс Групп официально представила новый автобус под названием Volgabus VBG 12E.

Во время тестовых испытаний образец транспортного средства обнаружили на дорогах северной столицы. Напомним, первый показ автобуса состоялся в 2019 году, тогда как очередной прототип имеет практически идентичную внешность. Конструкция позволяет с легкостью разместиться пассажирам в салоне за счет низкого пола. Ручки и панели выполнены из композитных материалов, что исключает образование ржавчины.

Кроме того, на полном заряде аккумулятора новый автобус Volgabus VBG 12E сможет проехать до 250 километров. Автомобиль оснащен электроусилителем руля и улучшенной тормозной системой. Продажи новинки начнутся на европейском рынке.



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