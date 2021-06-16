Музыка перед сном может быть причиной кошмаров



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Музыка может влиять на засыпание и качество сна. Обычно ученые сообщают о ее положительном воздействии. Например, в одном исследовании взрослые люди ощутили улучшения сна после 45-минутных сессий прослушивания музыки перед засыпанием. Дети младшего школьного возраста лучше спят после успокаивающих мелодий.

Американский Фонд изучения сна указывает, что во влиянии музыки на сон могут играть роль личные предпочтения. В целом, это должна быть расслабляющая музыка или произведения, которые помогали заснуть раньше. Желательно, чтобы ее ритм не был выше 60-80 ударов в минуту.

О позитивном действии музыки на сон в основном известно из исследований, в которых данные были получены со слов участников. В новом исследовании ученые оценили сон объективно. Его авторы показали, что на часть людей музыка может оказывать совершенно противоположный – то есть, негативный – эффект.

«Наш головной мозг продолжает обрабатывать музыку, даже когда она не играет, в том числе, во время сна. Каждый знает, что слушать музыку приятно. Молодые люди часто слушают ее перед сном. Но порой хорошего становится слишком много. Чем больше вы слушаете, тем скорее вы подхватите навязчивый мотив, который не оставит вас и во время сна. Когда так случается, качество сна может страдать», – рассказал Майкл Скаллин (Michael Scullin), профессор Бэйлорского университета, соавтор исследования.

В первой части исследования приняли участие 209 человек. Они ответили на ряд вопросов о своем качестве сна и привычках, связанных с прослушиванием музыки. В том числе, они описали, как часто к ним цепляются мелодии, «всплывая» во время засыпания, ночных и утренних пробуждений.

В экспериментальной части исследования оставили 50 человек. Перед сном им проигрывали запоминающиеся, «цепляющие» музыкальные отрывки: либо популярные песни, либо их инструментальные версии. Добровольцы спали в условиях лаборатории, характеристики их сна фиксировали при помощи метода полисомнографии. Кроме прочего, он включает запись электроэнцефалограммы и кардиограммы, фиксацию движения глаз и сокращения мышц. Эти показатели позволяют с высокой уверенностью судить о качестве сна.

Участники сообщали ученым, «приставали» ли к ним какие-либо из проигранных мелодий. Далее исследователи сопоставляли эту информацию с данными о качестве сна.

У людей, которые продолжали воспроизводить в памяти навязчивые мелодии, чаще, чем у остальных, возникали сложности с засыпанием, они чаще просыпались от ночных кошмаров и проводили больше времени в состоянии поверхностного сна. Электроэнцефалограмма показала, что у этих людей присутствует феномен консолидации памяти во сне. То есть, временная память спонтанно активировалась по время сна, чтобы перейти в более длительные ее виды.

«Мы ожидали, что люди могут быть под влиянием навязчивых мелодий ночью. Но мы определенно не знали, что они могут сообщать о регулярных пробуждениях в связи с кошмарами, которые сопровождает эта мелодия в памяти. Мы обнаружили этот феномен как при опросе, так и в эксперименте», – сообщил Скаллин.

Скаллин добавил, что практически все считают, что музыка улучшает сон. Однако теперь очевидно, что даже инструментальная музыка способна ухудшать его у многих людей. Более того, именно она легче «привязывалась» к участникам исследования.