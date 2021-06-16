В Австралии призвали забыть миф об упадке РФ
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Журналисты из Австралии объяснили, почему нужно забыть миф об «упадке» РФ. По их словам, он совершенно не соответствует действительности.
По мнению автора материала, экономическая и военная мощь РФ гарантирует, что государство еще очень много времени останется крупным игроком на мировой арене. РФ занимает шестую позицию в рейтинге по объему военных разработок. Приоритетное финансирование выделяется на создание автономных транспортных средств, БПЛА и технологий «машинного обучения». Все это поможет существенно повысить эффективность «кибервойны».
О финансовой составляющей свидетельствуют валютные резервы РФ. По ряду показателей Кремль сможет иметь гораздо больший контроль над значительном количеством ресурсов, нежели иные западные страны, пишет портал «Слово и дело».
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