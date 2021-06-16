 

В Австралии призвали забыть миф об упадке РФ

16.06.2021, 9:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Журналисты из Австралии объяснили, почему нужно забыть миф об «упадке» РФ. По их словам, он совершенно не соответствует действительности.
По мнению автора материала, экономическая и военная мощь РФ гарантирует, что государство еще очень много времени останется крупным игроком на мировой арене. РФ занимает шестую позицию в рейтинге по объему военных разработок. Приоритетное финансирование выделяется на создание автономных транспортных средств, БПЛА и технологий «машинного обучения». Все это поможет существенно повысить эффективность «кибервойны».

О финансовой составляющей свидетельствуют валютные резервы РФ. По ряду показателей Кремль сможет иметь гораздо больший контроль над значительном количеством ресурсов, нежели иные западные страны, пишет портал «Слово и дело».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.09 / Куда бежать с синдромом беспокойных ног?

15.02 / Мнение: Китай против Теслы, обман автопилота и деградация дорог в США

12.12 / Эксперт: Лукашенко испугался возможной военной операции Запада против Белоруссии

25.02 / В каком возрасте люди чаще всего изменяют друг другу: мнение ученых

27.09 / Вдова Дмитрия Марьянова назвала сумму оставленного актером наследства

01.08 / Мнение: Разлом

19.03 / ЕСПЧ обязал Роскомнадзор ускорить Twitter на два месяца

16.03 / Гузель Яхина: «Я — добросовестный исследователь»

09.02 / Основатель Huawei отказался продавать свой бизнес

01.12 / Милочка – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика