В Австралии призвали забыть миф об упадке РФ

Журналисты из Австралии объяснили, почему нужно забыть миф об «упадке» РФ. По их словам, он совершенно не соответствует действительности.

По мнению автора материала, экономическая и военная мощь РФ гарантирует, что государство еще очень много времени останется крупным игроком на мировой арене. РФ занимает шестую позицию в рейтинге по объему военных разработок. Приоритетное финансирование выделяется на создание автономных транспортных средств, БПЛА и технологий «машинного обучения». Все это поможет существенно повысить эффективность «кибервойны».

О финансовой составляющей свидетельствуют валютные резервы РФ. По ряду показателей Кремль сможет иметь гораздо больший контроль над значительном количеством ресурсов, нежели иные западные страны, пишет портал «Слово и дело».