 

В Сеть попали детали нового дизайна Windows 11

16.06.2021, 9:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На просторах Сети появилась информация о деталях дизайна новой операционной системы Windows 11. Эти данные свидетельствуют о том, что изменился привычный интерфейс.
Разработчики из компании Microsoft решили убрать меню «Пуск». Также пропали значки программ из левого края. Теперь они расположились по центру. Обновления претерпят закрепленные приложения и файлы. Во всех окнах Windows 11 станут использоваться закругленные края.

В настройках пользователи смогут возвратить меню на свое место. Также им будет предоставлена возможность избавиться от закругления окон, пишет портал «Политэксперт».

Если говорить о настройках системы, то Windows 11 продолжит придерживаться прошлой классификации выпусков. Для экспертов этот факт не стал удивительным. Приложение «Параметры» осталось таким же, как в старой версии.

Официальная презентация продукта состоится через неделю. Не исключается, что до этого момента в Сети появится еще больше утечек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.01 / Мнение: Все, как Хиллари завещала: ВНУТРЕННИЕ ТЕРРОРИСТЫ РОССИИ

09.03 / В Алжире найден осколок исчезнувшей древней протопланеты

08.02 / Шепелев оставил дома беременную жену Тулупову ради горнолыжного курорта

20.03 / Мнение: Экспорт газа-2020, отмена субсидий на Теслу и тромбоз из-за вакцины

05.08 / Мнение: О доведённой «до ручки» молоденькой яжематери

07.04 / Фурсенко пригласил научных работников на конкурс “Лидеры России”

07.11 / Любимое многими итальянское блюдо способно продлить жизнь

10.02 / Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк впервые стали родителями

28.03 / Мнение: Письмо: “Собрать в мешок и отправить”

09.06 / Партнерские роды снижают риск послеродовой депрессии — российское исследование

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика