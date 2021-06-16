В Сеть попали детали нового дизайна Windows 11

На просторах Сети появилась информация о деталях дизайна новой операционной системы Windows 11. Эти данные свидетельствуют о том, что изменился привычный интерфейс.

Разработчики из компании Microsoft решили убрать меню «Пуск». Также пропали значки программ из левого края. Теперь они расположились по центру. Обновления претерпят закрепленные приложения и файлы. Во всех окнах Windows 11 станут использоваться закругленные края.

В настройках пользователи смогут возвратить меню на свое место. Также им будет предоставлена возможность избавиться от закругления окон, пишет портал «Политэксперт».

Если говорить о настройках системы, то Windows 11 продолжит придерживаться прошлой классификации выпусков. Для экспертов этот факт не стал удивительным. Приложение «Параметры» осталось таким же, как в старой версии.

Официальная презентация продукта состоится через неделю. Не исключается, что до этого момента в Сети появится еще больше утечек.