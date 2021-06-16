 

Ученые из США разработали новый метод защиты от коронавируса

16.06.2021, 9:58, Разное
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Ученые из США предложили новый метод защиты от коронавируса. Они выяснили, что этому поспособствует обычная простуда.
Вирус, провоцирующий ОРВИ, вызывает у пациента своеобразный иммунный ответ. Он может предотвратить заражение COVID-19. По словам авторов исследования, данное открытие послужит отправной точкой для поиска новых способов лечения коронавируса.

Под иммунным ответом принято понимать гены, стимулированные интерфероном. На ранней стадии заболевания они начинают активизироваться, поэтому размножение вируса в организме предотвращается. По словам ученых, повышенный иммунитет в результате простуды защитит человека и от гриппа.

В ходе проведения исследования американские специалисты вырастили своеобразную ткань дыхательных путей в лабораторных условиях. Они заразили ее риновирусом, а потом COVID-19. После контакта с первым иммунитет активизировался, поэтому дальнейшее распространение коронавируса было приостановлено.

Лечение, базирующееся на данном принципе, должно начаться максимально быстро. Важно, чтобы COVID-19 не успел размножиться в организме экспоненциально. По информации портала «Слово и дело», на более поздних стадиях заболевания данная методика является довольно опасной. Все дело в том, что превышенный уровень интерферона способен чрезмерно стимулировать иммунитет, а это может привести к более тяжелой форме COVID-19.



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