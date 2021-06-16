“Она голая!” Леся Никитюк засветила формы

“Как чувствует себя человек рядом с девушкой, которая зарабатывает больше? Фигово, однозначно. Как сохранить такие отношения?” – написала она.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“О боже! А юбка где? Сначала подумала, что голая”, – призналась urban_week_.

“Так она и есть голая. Это что, одежда для улицы? На это нужно надевать юбку или брюки и блузку”, – отметила irinaonline2016.

Контекст:

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

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