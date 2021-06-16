Малюська: Никто не заставляет олигархов продавать медиа. Нравится такой актив – оставляйте, но попадете в реестр

Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в интервью “Фактам”, комментируя обвинения в адрес авторов проекта в “медиарейдерстве”.

“Только олигарх начинает соответствовать прописанным в документе признакам, его включают в реестр и дальше запускаются понятные и очевидные механизмы. Никто не заставляет олигарха продавать медиа. Нравится ему такой актив – оставляйте. Но этот олигарх попадет в реестр и будет подавать декларацию. Также контакты высокопоставленных чиновников с таким человеком будут открытыми. В отношении такого лица применят и другие запреты: ему нельзя участвовать в большой приватизации или финансировании политических партий”, – сказал Малюська.

Он добавил, что тем, кто “хочет держать в кармане такое оружие”, как СМИ, придется “стать значительно прозрачнее”.

Министр сказал, что олигархам “будет сложно” перерегистрировать свои медиа на подставных лиц.

“Потому что добросовестность и репутация нового владельца – это характеристика, которая подлежит проверке. В том числе и по признаку добропорядочности репутации и того факта, что медиа должны быть проданы новому владельцу по рыночной цене. К слову, происхождение средств, за которые кто-то будет покупать эти активы, должно быть документально подтверждено. Я сомневаюсь, что у олигархов есть так много троюродных племянников и других родственников, чьих официальных доходов хватит, чтобы заплатить за такие медиа. Слишком много рисков”, – пояснил Малюська и добавил, что целью законопроекта не является контроль за продажами медиа.

Контекст:

15 апреля 2021 года на заседании СНБО президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект об олигархах внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня. Согласно нему, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования или монополистом на общегосударственном товарном рынке и в течение года поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук заявляла 9 июня, что парламент рассмотрит законопроект в первом чтении в конце июня. По словам первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука, Рада не будет оттягивать голосование за законопроект о статусе олигарха. В то же время глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия ожидает “тысячи поправок” к документу.

Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Зеленский 4 июня анонсировал вынесение на всеукраинский референдум вопроса о статусе олигархов.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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