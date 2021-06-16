“Боже, какая хорошенькая! Даже не скажешь, что мама троих детей!”. Джанабаева умилила сеть прогулочным снимком

“Пока вокруг нас много нестабильного, старайтесь найти то, что делает вас просто счастливыми! Я счастлива быть мамой. А чем счастливы вы?” – написала она.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

“Боже! Какая хорошенькая! Даже не скажешь, что мама троих детей! Так держать, красавица!” – прокомментировал подписчик zhanzhak_ast.

Контекст:

Джанабаева замужем за российским певцом Валерием Меладзе. Они поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014) – и дочь Агату, которая родилась в апреле 2021 года.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 год.

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