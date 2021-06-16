 

“Ого! Фантастика”. 46-летняя звезда “Отчаянных домохозяек” Лонгория показала домашнюю тренировку на батуте

16.06.2021, 9:56, Новости дня
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На видео актриса в спортивном трико с утяжелителями на руках активно двигается на батуте, а после на нем же продемонстрировала серию фитнес-упражнений.

“Найдите время, чтобы найти свой собственный ритм”, – написала она.

“Ты такая бомба!” – оценили старания актрисы подписчики.

“Ого! Фантастика! сколько всего можно делать на батуте”, – прокомментировали ролики фолловеры.

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Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Контекст:

Ева Лонгория – актриса, продюсер, режиссер, искусствовед. Она наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале “Отчаянные домохозяйки” (2004–2012).

Также она снялась в фильмах “Девушка моих кошмаров”, “Невеста с того света”, “Низшее образование”, “Нет мужчин – нет проблем”, “Кристиада”, “Дора и Затерянный город”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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