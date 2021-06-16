 

Путин и Байден обсудят вопрос дипломатической собственности

16.06.2021, 9:20, Новости дня
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В ходе встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в Женеве будет затронут вопрос дипломатической собственности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Безусловно, обходить этот вопрос нельзя никак. Двусторонние отношения – это краеугольный камень», – сказал он, отвечая на вопрос об обсуждении темы дипломатической собственности в ходе саммита в Женеве, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что диалог РФ и США был свернут по инициативе американской стороны. «Президент Путин, российская сторона никогда не были сторонниками прекращения диалога», – добавил представитель Кремля.

По его словам, чтобы разобраться, насколько сильны противоречия в отношениях РФ и США, необходимо сесть за стол переговоров, что и произойдет в среду. «Для того, чтобы сначала разобраться, насколько они (Путин и Байден) расходятся во мнениях, насколько критические противоречия между РФ и США, нужно сначала сесть поговорить. Это сегодня и произойдет», – сказал Песков.

В то же время Песков заявил, что риторика со стороны США перед российско-американским саммитом в Женеве добавила позитива. «Были посланы четкие сигналы Москве. Накануне переговоров российско-американских добавилась риторика в пользу необходимости диалога, что является бесспорным позитивом, этот позитив, конечно же, будет учитываться президентом», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент РФ прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.

В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.



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