 

Противники гей-парада в Грузии поставили властям ультиматум

16.06.2021, 9:20, Новости дня
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Грузинский бизнесмен, миллионер Леван Васадзе, который ранее зарекомендовал себя фактическим лидером консервативного движения против геев, призвал власти страны отменить намеченный на 5 июля в Тбилиси парад ЛГБТ-активистов и их сторонников, чтобы «избежать дестабилизации», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Даем властям время до 25 июня, – сообщил он. – Если власти не отменят парад, наша общественность увидит, как жестко мы будем действовать (против участников парада)».

«Грузинский народ не допустит этого парада. Парада не будет. Соберется много противников, и лучше избежать дестабилизации», – сказал Васадзе.

Ранее директор «Тбилиси-прайда» Георгий Табагари объявил о проведении в Тбилиси на проспекте Руставели 5 июля «Марша достоинства», который соберет ЛГБТ-активистов и их сторонников. По его словам, два года назад движение «сознательно» отказалось от публичных акций «во избежание противостояний с радикальными противниками». До марша активисты с 1 июля проведут различные другие мероприятия. «5 июля мы соберемся на марш со сторонниками, представителями международных организаций, партнерами, чтобы преодолеть в Грузии гомофобию», – сказал Табагари.

В Грузии противники ЛГБТ регулярно вступают с активистами движения в физическое противостояние. Крайне негативно относится к прайду Грузинская церковь.



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