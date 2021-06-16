Средство от натоптышей, зуда и не только: лайфхаки с аспирином

Одно из самых популярных лекарственных средств из обычной российской аптеки – аспирин или ацетилсалициловая кислота. У этой белой таблетки и без того целый комплекс прямых функций помощи человеку, но даже ими не ограничивается весь спектр задач, которые можно решить с ее помощью. И в бытовой хозяйственной сфере, и в косметических процедурах аспирин найдет свое место.

Уход за кожей лица

Аспирин поможет в борьбе с красными воспаленными прыщами. Для этого необходимо растереть таблетку и смешать полученный порошок со свежевыжатым лимонным соком до получения кашицы. Приготовленное лечебное средство наносится на проблемную зону и оставляется на 5-7 минут. При системном появлении прыщей стоит делать эту процедуру 2-3 раза в неделю. Витамин С в любом случае окажет свое положительное действие.

Вполне возможен и кислотный аспириновый пилинг, который будет способствовать выравниванию и отбеливанию кожи. Для данного средства потребуется 3-4 таблетки, разведенные в воде. Эта смесь наносится на кожу лица кроме чувствительных зон у губ и вокруг глаз. В таком виде смесь оставляется на 10-20 минут, высыхает, а затем смывается водой.

Укрепление ногтей

Аспириновая ванночка принесет пользу и ногтям, в том числе очищая их от желтого налета. Сделать такую ванночку помогут 2 таблетки нашего лекарства, 200 мл теплой воды, аптечная капсула с витамином А и 1 ст. ложка морской соли. Все компоненты смешиваются в ванночке, после чего в нее помещаются руки на 10 минут.

Размягчение кожи стоп

Таблетки аспирина смешиваются с лимонным соком, после чего наносятся на ступни в проблемных местах. Поверх стоит также нанести покрытие из полиэтилена или пищевой пленки, обвязав тканью.

Ороговевшая кожа и натоптыши размягчатся уже через полчаса, что позволит убрать грубый слой пемзой. Для достижения лучшего эффекта процедуру стоит повторить в дальнейшем еще несколько раз.

Забота о волосах

Обычную процедуру мытья волос шампунем можно продолжить мытьем водно-аспириновым раствором. Но в промежутке стоит все же удалить лишнюю воду сухим полотенцем. Раствор оставляется на 15 минут, которые можно посвятить другим косметическим или гигиеническим мероприятиям. Затем раствор смывается теплой водой.

Такое дополнение к шампуню позволит сделать волосы более красивыми за счет эффекта разглаживания и придания блеска. Во многом этот эффект схож с результатом применения уксусной кислоты, но только с отсутствием характерного резкого запаха.

Поможет аспирин и в сохранении цвета окрашенных волос, которые обычно теряют насыщенный цвет под воздействием хлора. Противостоять этому эффекту как раз и будет тот же аспириновый раствор. Готовится он в следующих пропорциях: 6 таблеток на 2 стакана воды.

Полученной смесью волосы обливаются и выдерживаются в таком состоянии 10-15 минут. После этого смесь споласкивается проточной водой, а волосы нужно будет промыть шампунем. Кроме того, эта же процедура поможет справиться с излишней жирностью. И напротив, людям, у которых волосы сухие, тонкие и ломкие, такая процедура противопоказана. Кислота аспирина только усугубит эти проблемы.

Скраб для губ

В качестве отличного эксфолианта аспирин можно использовать и на пользу для губ. Он подойдет в виде основы для скраба. Нужны будут 2 измельченные таблетки, по чайной ложке меда и коричневого сахара, а также 6 капель витамина Е.

Все эти ингредиенты смешиваются и наносятся на кожу губ массажными движениями. Системное применение этого скраба будет способствовать удалению омертвевших клеток кожи, избавлению от трещинок и предотвращению шелушения на губах.

Избавление от вросших волос

Как уже было отмечено, аспирин прекрасно справляется с удалением омертвевших клеток кожи. Эта его способность также позволит решить проблему вросших волосков. Противовоспалительный эффект минимизирует воспалительный процесс и поможет волосу пробиться.

Лечебное средство в данном случае готовится помимо таблетки аспирина из чайной ложки кокосового масла. Два этих ингредиента превращаются в кашицу, которая и наносится на проблемные участки. Далее нужно подождать 15 минут и промыть это же место чистой водой. Данная процедура выполняется каждый день до окончательного решения проблемы.

Помощь при укусе насекомых

Аспирин снимет зуд на месте комариного укуса. Для приготовления такого средства нужно растолочь таблетку и смешать ее с небольшим количеством воды. Буквально достаточно будет нескольких капель для формирования густой лечебной пасты. Ее и нужно нанести на пораженные участки кожи, оставив на несколько минут, а затем смыть водой. В течение дня эту процедуру желательно повторить несколько раз. При этом не стоит рассчитывать, что профилактическое нанесение такой кашицы на кожу защитит от самого нападения комаров и прочей мошкары.

Избавление от пота на одежде

Специфический след от пота бывает затруднительно вывести. На светлой одежде его особенно будет видно, как другое малейшее пятно дает о себе знать. У аспирина есть отличное свойство – он сам не оставляет никаких красочных следов и вовсе не оказывает действия на цвет тканей. Но при этом аспириновый раствор вполне может вывести следы от пота. Достаточно оставить раствор на одежде на ночь.

Восстановление севшего аккумулятора

Таблетки аспирина также помогут реанимировать автомобильный аккумулятор, который сел. В каждой ячейке батареи необходимо разместить по таблетке аспирина, но только шипучего. Химический состав лекарства начнет реакцию с серными соединениями, которые содержатся непосредственно в аккумуляторном блоке. Как результат, будет создан заряд.

Защита почвы и растений

Упаковка аспирина поможет заботливому садоводу или дачнику в защите своего хозяйства от вредителей и заболеваний. Почва и растения получат своего рода барьер от такой напасти. Потребуется лишь развести таблетку ацетилсалициловой кислоты в 5 л воды. Полученным раствором следует поливать грядки и клумбы.

Универсальная очистка

В домашнем хозяйстве аспирин может выступить как эффективный и в то же время безвредный очиститель.

Например, ванна со временем может выглядеть тускло. Можно решить проблему жесткими абразивами, но они только испортят поверхность грубым механическим воздействием. При этом раствор аспирина можно распылить с помощью пульверизатора без всякой опаски за нежелательный побочный эффект. Нанесенное покрытие оставляется на полчаса, после чего можно приступать к полировке мягкой тряпкой или салфеткой. Покрытие после такой процедуры будет как новое.

Засор в раковине – тоже не проблема для аспирина. Вновь помогут шипучие таблетки, которые просто закидываются в слив в количестве нескольких штук. Далее их нужно залить уксусной кислотой, а через несколько минут открыть кран и прочистить сток вантузом.

Хранение букетов

Аспирина продлит жизнь и цветам в вазах. Достаточно растворить в воде одну таблетку.

Средство для чистки посуды

Также на основе аспирина можно приготовить чистящее средство для посуды. Конечно, нет смысла его применять в повседневности, но в походных условиях при недостатке горячей воды – вполне. Чистящее средство представляет собой пасту из нескольких измельченных таблеток и небольшого количества воды. Своего рода разновидность сухого средства для чистки посуды – именно для дач и походов. Такая паста наносится на грязную поверхность и через несколько минут убирается салфеткой или тряпкой. На посуде не останется ни грязи, ни жира.