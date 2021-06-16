Они делают все одинаково: главные мифы о свадебных организаторах

Многие пары при подготовке к свадьбе решают, нужен ли им свадебный организатор или они смогут обойтись собственными силами. Прежде чем решить, нужен ли вам этот специалист, стоит как можно больше узнать о том, что входит в его обязанности, а также о том, какие есть мифы относительно его деятельности. Вот немного полезной информации для будущих молодоженов.

Кто такой свадебный организатор?

Функцией этого специалиста является избавление молодоженов от лишних проблем, которые связаны с подготовкой к торжеству. Основными его задачами являются:

составление плана мероприятия;выбор концепции и цветовой палитры свадьбы;распределение бюджета;выбор места;подбор специалистов для обслуживания свадьбы.

Кроме того, организатор подготавливает развлечения и зоны для отдыха, выбирает отель для утренней съемки и сборов жениха и невесты, решает вопросы с транспортом. Также специалист помогает решить все форс-мажорные вопросы, связанные с проведением торжества.

Есть некоторые распространенные мифы относительно работы организатора свадьбы. Вот несколько таких мифов.

Организатор – это координатор

Это наиболее распространенный миф об этом специалисте. Многие пары путают координатора и организатора свадеб. Организатор является человеком, который помогает на протяжении всего периода торжества. Он будет решать все вопросы, связанные с оборудованием, проведением мероприятия. Это верный помощник в течение всего периода подготовки и проведения свадьбы, а также до момента получения фото и видео.

Координатор помогает только лишь в период проведения самого торжества. Он не несет никакой ответственности за качество проделанных работ подрядчиками. Координатор только встречает гостей, проводит их в зал. Кроме того, он может вызвать такси и решить непредвиденные вопросы, возникающие в день торжества.

Работа организатора заключается только лишь в поиске подрядчиков

Это совершенно не так, ведь организатор занимается полностью всем циклом подготовки к торжеству. Он помогает предотвратить ошибки, которые возникают при планировании и проведении свадьбы.

Кроме того, этот специалист сможет сделать так, чтобы все полностью соответствовало вашим требованиям и вам не пришлось тратить слишком много времени.

Организатор может подготовить свадьбу за несколько недель

Это совершенно не так, ведь невозможно организовать праздник мечты, если до него остается всего лишь пара недель. Естественно, он сделает все возможное, чтобы найти ресторан, фотографа, декораторов, и постарается сэкономить деньги.

Однако все же лучше обратиться к организатору как минимум за три месяца до предполагаемой свадьбы, особенно если торжество планируется летом.

Свадебный организатор – это очень дорого

Стоимость услуг примерно 10% от бюджета торжества. Иногда это может быть фиксированная сумма. Многие пары считают, что это очень дорого, однако по сравнению с тем, сколько сил и времени придется потратить, это не так и много.

Кроме того, организатор поможет оптимизировать бюджет и даже сэкономить.

Мы все сможем сами

Многие пары считают, что они все смогут сделать сами. У кого-то это хорошо получается, а кто-то решает все же нанять специалиста.

Если есть желание все сделать самостоятельно, то нужно быть готовым к тому, что потребуются силы и время.

Организаторы делают одинаковые свадьбы

Такое мнение зачастую складывается у тех, кто видел мало портфолио. У хорошего специалиста есть свой собственный стиль и команда профессионалов, с которым он работает. Стиль торжества выбирает сама пара.

Организатор работает только в день свадьбы

Иногда пары не спешат обращаться за помощью к такому специалисту, так как считают, что большую часть всех подготовительных процессов им придется делать самим. Однако это не так.

Организатор работает не только в день свадьбы, но и на протяжении всего периода подготовки к мероприятию.

Организаторы берутся только за самые дорогие свадьбы

Как и в любой другой сфере деятельности, организаторы торжества могут работать с разным бюджетом. Не стоит бояться задавать вопросы относительно уровня и класса свадеб, которые они организуют. Это позволит правильно подобрать специалиста.

Организатор является обслуживающим персоналом

Очень неприятно, когда организатора воспринимают в качестве обслуживающего персонала.

Это тот человек, который вкладывает всю душу в организацию праздника, улаживает все организационные вопросы и договаривается с подрядчиками. Эти люди создают праздник, поэтому нужно относиться к ним по-дружески.

Организатор навязывают дорогие услуги

При просмотре портфолио у многих складывается впечатление, что получится однотипная свадьба с той же командой специалистов.

На самом деле каждое торжество прорабатывается индивидуально и никому никакие дорогие услуги не навязываются. Кроме того, в процессе работы все обсуждается с будущими молодоженами.

Организатор не несет ответственность за результат

Помогая в организации торжества, этот специалист берет на себя ответственность за полученный результат.

Естественно, он не в состоянии все сделать сам, но должен быстро отреагировать на возникающие непредвиденные ситуации и найти выход.