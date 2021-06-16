Появились снимки прототипа электрокара Microlino 2.0

В Сети продемонстрировали изображения нового электрокара Microlino 2.0, который пока предложен в виде прототипа.

Вместе с тем ранее фотошпионам уже удавалось запечатлеть транспортное средство, которое постепенно модернизируют и готовят к выходу. Напомним, инженеры выполнили модели в стиле легендарной модели BMW Isetta. Кроме того, в салоне автомобиля не стали применять расширенные опции и дорогие материалы отделки, ограничившись минимализмом.

Вместе с тем физические кнопки заменены сенсорными панелями для более удобного пользования основными функциями. Оригинальным решением конструкторов называют дверную ручку, которая выполнена в качестве кнопки, примененной под фарой автомобиля. Официальная премьера новинки состоится осенью.