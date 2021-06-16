Купеобразный кроссовер Haval H6 получит гибридный мотор

Известный китайский бренд Haval готовится к выходу гибридного купеобразного кроссовера Haval H6.

В свою очередь, автомобиль получит не только техническую доработку, но и некоторые внешние изменения. Эксперты констатировали, что паркетник получил видоизмененную линию остекления и покатую крышу. Также замечены обновленные бамперы и решетка радиатора, которые придают более привлекательный дизайн кузову. Также известно, что автомобиль получит стильную светодиодную оптику.

Под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый турбированный агрегат на 154 л.с. Также значится, что новинка обладает электрическим агрегатом, но суммарная мощность автомобиля пока не объявлена производителем.