Онколог Карасев развеял самый популярный миф о раке

Врач-онколог Иван Карасев развеял один из самых популярных мифов о раке. Известно, что им нельзя заразиться, поскольку заболевание не передается половым и воздушно-капельным путем.

Рак развивается из-за внутренних процессов, происходящих в организме. В них участвуют обломки белков, попадающих в геном человек. В результате нарушается его функция, и клетки начинают мутировать. Заболевание можно назвать вирусом, но не внешним, а эндогенным, то есть тем, которому способствуют внутренние проблемы.

В 1970-х годах в США проводилось исследование на эту тему. После введения в организм культуры рака онкология не развилась. Такого мнения придерживаются и исследователи из Швеции, которые провели анализ информации по переливанию крови. Никто из испытуемых после эксперимента не заболел раком, пишет портал «Слово и дело».