 

Онколог Карасев развеял самый популярный миф о раке

16.06.2021, 9:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач-онколог Иван Карасев развеял один из самых популярных мифов о раке. Известно, что им нельзя заразиться, поскольку заболевание не передается половым и воздушно-капельным путем.
Рак развивается из-за внутренних процессов, происходящих в организме. В них участвуют обломки белков, попадающих в геном человек. В результате нарушается его функция, и клетки начинают мутировать. Заболевание можно назвать вирусом, но не внешним, а эндогенным, то есть тем, которому способствуют внутренние проблемы.

В 1970-х годах в США проводилось исследование на эту тему. После введения в организм культуры рака онкология не развилась. Такого мнения придерживаются и исследователи из Швеции, которые провели анализ информации по переливанию крови. Никто из испытуемых после эксперимента не заболел раком, пишет портал «Слово и дело».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.08 / Светские хроники Двора Его Величества короля Испании Филиппа VI де Бурбoн и Грeсия

30.06 / Вслед за Дэвидом Бекхэмом: брат Кейт Миддлтон рассказал о своем необычном хобби

11.05 / Мнение: Зачем нам охотники?

13.08 / Как в США реагируют на российскую вакцину от COVID?

13.04 / Турчак предложил увеличить финансирование благоустройства дворов

16.05 / Учёные: Употребление бекона может привести к гепатиту Е

20.05 / Академик РАН Бузиашвили объяснил, можно ли предотвратить внезапную сердечную смерть

28.09 / Мнение: Лукашенко жёстко ответил Макрону

04.02 / Ученые нашли редкую «грязевую мумию» в саркофаге из глины

25.06 / Сериал “Основание: Осман” с Бураком Озчивитом продлили на второй сезон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика