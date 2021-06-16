Журналистка БелаПАН о пресс-конференции Протасевича: Надеюсь, для него важно было понять, что предателем его не считают

“Мне очень жаль Романа, который попал в эту ситуацию и вынужден, я предполагаю, так говорить для того, чтобы спасти себя и свою девушку. Когда его привели, я была шокирована. Мне кажется, большинство тех, кто были в зале, тоже были поражены этим обстоятельством. И это все случилось в последний момент перед самым началом, когда пришли спикеры, поставили табличку “Роман Протасевич” и завели его”, – рассказывает журналистка о пресс-конференции с участием Протасевича и белорусских властей.

Она отметила, что после этого несколько человек – а именно съемочная группа BBC и несколько дипломатов – встали и ушли.

“Знаете, когда он на пресс-конференции произнес эту фразу, что ему показывают сводки с Telegram, с чатом, где его называют предателем. Я просто представила, какой информационный вакуум, возможно, для него создан. Может быть, он реально думает, что люди его осуждают. Вот когда он задал этот вопрос: “Верите ли вы мне?” – я как-то так встала и сказала, что нет, что вас не осуждают и вам сочувствуют. Я надеюсь, для него было важно это услышать и понять, что предателем его не считают”, – добавила Коровенкова.

ВИДЕОВидео: Настоящее Время. Сюжеты / YouTube

Пресс-конференция с Протасевичем прошла 14 июня. В ходе нее он несколько раз повторил, что никто его не бил, он чувствует себя хорошо, и сказал, что считает “настоящими заложниками ситуации” своих родителей и его задержанную вместе с ним девушку Софию Сапегу.

Также журналист говорил, что никакого торга со следствием у него не было, а любое его участие в подобных этой пресс-конференции мероприятиях является исключительно добровольным. Протасевич отметил, что его “никто дополнительно ни в чем не убеждал”.

В ответ на это Коровенкова сказала: “Я не верю. Мне сложно представить, Роман, что вы пережили за последние недели. Я искренне вам сочувствую. Вам, я думаю, так же искренне сочувствуют многие люди в Беларуси и очень многие ваши коллеги. Всему, что вы говорите, я не верю”.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы задержали Протасевича и его девушку Сапегу. Они арестованы, их признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

3 июня на провластном канале ОНТ появилось полуторачасовое “интервью” Протасевича. В нем оппозиционер, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил, что не хочет больше “лезть в политику”, а также прокомментировал слухи о якобы участии в батальоне “Азов”. При этом на его руках были видны следы травм.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

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