Роналду побил рекорды Шевченко и Платини на чемпионатах Европы по футболу

Роналду отличился на 87-й минуте, реализовав пенальти, а через пять минут оформил дубль в матче против Венгрии в Будапеште.

В списке лучших бомбардиров европейских первенств Роналду обошел Мишеля Платини, в его активе стало 11 голов, у француза – девять.

Кроме того, Роналду, забив два мяча на Евро в возрасте 36 лет и 130 дней, стал самым возрастным автором дубля на чемпионатах Европы, пишет Tribuna.com.

Португалец побил рекорд нападающего сборной Украины, а ныне главного тренера команды Андрея Шевченко. В победном для Украины матче Евро 2012 против Швеции (2:1) Шевченко забил два гола в возрасте 35 лет и 256 дней.

Контекст:

Роналду – первый игрок, который сыграл на пяти чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016, 2020). Поединок против Венгрии для португальца стал 22-м в финальных стадиях Евро, что является рекордом.

На каждом из чемпионатов Европы Роналду отличался забитыми мячами: Евро 2004 – два, Евро 2008 – один гол, Евро 2012 – три, Евро 2016 – три, Евро 2020 – пока что два.

В 2016 году Роналду стал победителем чемпионата Европы по футболу, в финале сборная Португалии обыграла команду Франции 1:0. При этом с 25-й минуты Португалия играла без своего лидера – Роналду получил травму в столкновении с Димитри Пайе и не смог продолжать игру.

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