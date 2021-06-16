16 июня: какой сегодня праздник, у кого именины, кто родился и умер, приметы этого дня

Провозглашение Дня семейных денежных переводов было одобрено Генеральной ассамблеей ООН в июне 2018 года. Праздник призван обратить внимание на важнейший вклад, который трудовые мигранты вносят в улучшение жизни целых стран и регионов.

“В рамках этого Дня мы отмечаем вклад более 200 миллионов мигрантов в улучшение жизни 800 миллионов членов их семей и прежде всего детей. Половина этих финансовых потоков направляется в сельские районы, которые являются, как правило, наиболее бедными и отсталыми, для жителей которых денежные переводы имеют наибольшее значение”, – говорится на сайте ООН.

По данным Всемирного банка в 2020 году произошло незначительное снижение объема денежных переводов – всего на 1,6%, до $540 млрд против $548 млрд в 2019-м.

В Ирландии сегодня “Блумсдэй” иди День Блума – праздник, названный в честь главного героя романа Джеймса Джойса “Улисс” дублинского еврея Леопольда Блума. Дата выбрана в соответствии с временем действия романа – 16 июня 1904 года (в этот день состоялось первое свидание Джойса и его будущей жены Норы Барнакл).

В православной традиции сегодня именины у Афанасия, Дениса, Дмитрия, Ипатия, Клавдия, Лаврентия, Лазаря, Лукьяна, Павла, Полини, Семена, Софьи, Ульяны и Юлиана. В католической – у Алины и Юстины.

Этот день в истории:

в 1903 году в США зарегистрирована торговая марка Pepsi Cola.

в 1911 году основана корпорация IBM – одна из крупнейших компьютерных корпораций в мире.

в 1934 году в Харькове открылся первый съезд писателей Украины, создан Союз писателей Украины.

в 1963 году стартовал космический корабль “Восток-6” с Валентиной Терешковой, первой в мире женщиной-космонавтом.

В этот день родились:

в 1950-м – Митхун Чакраборти, знаменитый индийский актер, звезда фильмов “Танцор диско” и “Танцуй, танцуй”.

в 1954-м – Сергей Курехин, композитор, джазмен, рок-пианист, аранжировщик, участник группы “Аквариум”.

в 1955-м – Артемий Троицкий, российский рок-журналист, музыкальный критик и Анатолий Чубайс, российский политический деятель.

в 1957-м – Александра Маринина, российская писательница, автор произведений детективного жанра.

в 1966-м – Юлия Латынина, российская журналистка, писательница, публицист.

В этот день умерли:

в 2017-м Гельмут Коль, федеральный канцлер ФРГ в 1982–1998 годах. Ему было 87 лет.

Приметы. В этот день советовали “приглядываться к ветру”: если с юга дует – к урожаю яровых, с северо-запада – к сырому лету, с востока – к наносным болезням, с севера – будет день ясный.

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