 

Более 62 тыс. украинцев получили прививки от коронавируса 15 июня

16.06.2021, 8:58, Новости дня
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Первую дозу вчера получили 35 462 человека, вторую – 27 129. 

Украинцев прививали 515 мобильных бригад и 908 прививочных пунктов. Вчера сделали на 12,5 тыс. прививок больше, чем 14 июня. 

С начала кампании по иммунизации в Украине хотя бы одну дозу получили 1 543 263 человек, полностью вакцинированы уже 287 884 украинца. 

В очередь на вакцинацию записались 692 404 человека. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1875472765949153

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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