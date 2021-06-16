Более 62 тыс. украинцев получили прививки от коронавируса 15 июня
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Первую дозу вчера получили 35 462 человека, вторую – 27 129.
Украинцев прививали 515 мобильных бригад и 908 прививочных пунктов. Вчера сделали на 12,5 тыс. прививок больше, чем 14 июня.
С начала кампании по иммунизации в Украине хотя бы одну дозу получили 1 543 263 человек, полностью вакцинированы уже 287 884 украинца.
В очередь на вакцинацию записались 692 404 человека.
https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1875472765949153
Контекст:
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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