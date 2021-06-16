Ольга Бузова стала почетным магистром клуба “Что? Где? Когда?”
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Певица Ольга Бузова стала почетным магистром интеллектуального клуба “Что? Где? Когда?”.
По данным СМИ, на этом настояло руководство Первого канала при том, что большинство знатоков выступили категорически против. В результате было решено ввести специально для неё новое звание – по аналогии с почётным академиком.
Церемония награждения прошла в студии, где обычно проходят игры, при этом управляющие не дали Бузовой станцевать на столе с вопросами и волчком.
– Передачу я эту с детства смотрю, это моя любимая. Тогда ещё этот дядечка с усами играл и другие ботаны. Получить кристальную сову я мечтала с детства, – сказала сама лауреатка премии.
Бузова пожелала знатокам развиваться более всесторонне, удивившись тому, что большинство из них “столько вызубрили книжек, а в Инстаграме зарегистрироваться им ума не хватает”. Знатоки ей ничего не пожелали.
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