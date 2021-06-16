Ольга Бузова стала почетным магистром клуба “Что? Где? Когда?”

Певица Ольга Бузова стала почетным магистром интеллектуального клуба “Что? Где? Когда?”.

По данным СМИ, на этом настояло руководство Первого канала при том, что большинство знатоков выступили категорически против. В результате было решено ввести специально для неё новое звание – по аналогии с почётным академиком.

Церемония награждения прошла в студии, где обычно проходят игры, при этом управляющие не дали Бузовой станцевать на столе с вопросами и волчком.

– Передачу я эту с детства смотрю, это моя любимая. Тогда ещё этот дядечка с усами играл и другие ботаны. Получить кристальную сову я мечтала с детства, – сказала сама лауреатка премии.

Бузова пожелала знатокам развиваться более всесторонне, удивившись тому, что большинство из них “столько вызубрили книжек, а в Инстаграме зарегистрироваться им ума не хватает”. Знатоки ей ничего не пожелали.

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