 

Ольга Бузова стала почетным магистром клуба “Что? Где? Когда?”

16.06.2021, 17:38, Разное
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Певица Ольга Бузова стала почетным магистром интеллектуального клуба “Что? Где? Когда?”.

По данным СМИ, на этом настояло руководство Первого канала при том, что большинство знатоков выступили категорически против. В результате было решено ввести специально для неё новое звание – по аналогии с почётным академиком.

Церемония награждения прошла в студии, где обычно проходят игры, при этом управляющие не дали Бузовой станцевать на столе с вопросами и волчком.

– Передачу я эту с детства смотрю, это моя любимая. Тогда ещё этот дядечка с усами играл и другие ботаны. Получить кристальную сову я мечтала с детства, – сказала сама лауреатка премии.

Бузова пожелала знатокам развиваться более всесторонне, удивившись тому, что большинство из них “столько вызубрили книжек, а в Инстаграме зарегистрироваться им ума не хватает”. Знатоки ей ничего не пожелали.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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