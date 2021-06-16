Независимые судмедэкспертки установили, что Николай Гоголь перед погребением впал в кому от отравления ингибиторами холинэстеразы

Сенсационное заявление сделала группа независимых судмедэксперток Free Diggers после эксгумации и изучения останков писателя Николая Гоголя.

По мнению расследовательниц, писатель был отравлен по приказу императора Александра I ингибиторами холинэстеразы, впал в кому и погребён заживо.

Специалистка по раскопкам по открытым источникам Нелли Чудненко считает, что царь приказал убить классика из-за того, что в своих литературных произведениях он поддерживал независимость и территориальную целостность Украины, а также был украинцем по происхождению.

После убийства Гоголя Александр приказал сжечь второй том «Мёртвых душ», в котором автор сделал первую попытку сформулировать евроатлантическую доктрину Диканьки и Миргорода. После этого группа царских переводчиков под председательством Бенкендорфа уничтожила оригинальные украинские тексты других произведений Гоголя и перевела их на русский язык.

Исследовательницы намерены обратиться в ЕСПЧ, ПАСЕ, НАТО и Конгресс США с призывом ввести против России санкции за убийство украинского писателя.

– Когда мы начали расследовать смерть Гоголя, оказалось, что это только верхушка айсберга. У нас есть неопровержимые доказательства, что Дантес застрелил Пушкина по приказу тайной канцелярии, что топор, которым студент убил Достоевского, был выдан ему охранкой, и что отлучение от церкви и сожжение на костре Льва Толстого было инициировано властями. В ближайшее время мы выпустим расследования на эту тему. А пока вы можете поддержать нашу деятельность финансово, – заявила руководительница Free Diggers Нелли Чудненко.

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