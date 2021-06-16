 

Нефть подорожала после выхода данных о резком снижении запасов в США

16.06.2021, 8:22, Новости дня
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Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут после публикации данных о коммерческих запасах «черного золота» в США.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,88%, до 74,64 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI поднялась на 0,83% – до 72,71 доллара, передает РИА «Новости».

Цены на нефть растут после публикации статистики коммерческих запасов в США. Так, за неделю по 11 июня они снизились на 8,5 млн баррелей, при этом аналитики ожидали снижения показателя на 3 млн. Таким образом, показатель уменьшается четвертую неделю подряд.

В целом трейдеры настроены оптимистично по поводу спроса на нефть вследствие восстановления экономики, продолжающейся программы вакцинации и ожиданий ослабления карантинных ограничений.



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