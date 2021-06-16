 

Директора АЗС в Новосибирске арестовали после крупного пожара

16.06.2021, 8:22, Новости дня
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Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца директора автозаправочной станции в Новосибирске, где в понедельник произошел пожар.

В сообщении суда указывается, что «в отношении обвиняемого Гармидера Р. И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14.08.2021», передает ТАСС.

Напомним, пожар на территории газовой автозаправочной станции «Еврогаз» в промзоне на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел в начале недели: автомобиль-газовоз не заземлили при сливе сжиженного газа, это привело к возгоранию и взрыву резервуаров с топливом. Пожарные отстояли от огня соседнюю АЗС и предотвратили взрывы газовых баллонов. По предварительным данным, пострадали 35 человек, 20 из которых госпитализировали.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Губернатор региона Андрей Травников назвал основные причины пожара: несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководства. Директора автозаправки задержали.



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