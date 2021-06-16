Приготовить тосты с помощью утюга и не только: забавные лайфхаки

Воспитание – процесс нелегкий. Но приучить ребенка к домашним делам (и развлечься самому) намного проще, если воспользоваться оригинальными способами решения бытовых задач. Каждый лайфхак помогает сделать повседневную жизнь интересней!

Долгожданная закуска

Первый секрет наиболее практичный. Правильно жарить хлеб на сковороде не все умеют, а покупать тостер – жалко. Однако при наличии кулинарной фольги классические тосты или тонко нарезанный хлеб после добавления прослойки сыра превращаются в сытный перекус.

Просто поместите сыр между двумя кусочками хлеба и плотно закройте фольгу, прижав концы. Чтобы тост был хрустящим, а не размякшим, вилкой проделайте отверстия по всей поверхности: лишняя влага будет выпариваться.

Включите утюг и поставьте на 5 минут. Затем переверните тост другой стороной и подержите столько же времени. Результат понравится даже гурманам.

Запасной план

Иногда дубликаты ключей для подвесного замка теряются, а вам срочно нужна копия. Необязательно искать мастерскую, если под рукой есть:

скотч;свеча;прищепка;консервная банка.

Зажав оригинал в прищепке, закоптите одну из его сторон.

Плотно прижмите к клейкой стороне, получив оттиск. Затем налепите скотч на банку и вырежьте по форме.

Если корректно обрезать бородки и поворачивать аккуратно, жестяной ключ легко справится с замком.

Домашняя магия

Ребятишек можно развлечь маленьким чудом, сделав в домашних условиях разноцветный фломастер. Игрушка будет рисовать всеми цветами радуги! Нужно лишь подготовить основу четырех цветов:

фиолетового;голубого;желтого;красного.

Переверните фиолетовый вверх пером, а затем поочередно прижмите оставшиеся в правильном порядке, как показано на фото:

голубой — на 2 секунды;желтый — на 5;красный — на 3.

За время контакта красители перейдут в нижний фломастер.

И теперь, если нарисовать сплошную линию, оттенок будет стремительно меняться. Настоящее волшебство!