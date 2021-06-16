 

Используем старые вещи для нового коврика. Простой способ, получается очень мило

16.06.2021, 8:16, Разное
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Старая одежда захламляет пространство и занимает много места в шкафу. Однако не спешите избавляться от нее, ведь подарить ей вторую жизнь довольно просто. Конечно, подготовительный этап потребует от вас некоторых временных затрат и терпения. Однако конечный результат того стоит. Предлагаем подробную инструкцию, как сделать из старых вещей коврик.

Создаем плетеный коврик из старой одежды

Для работы нам понадобятся:

вещи, которые вы уже не носите;ножницы;иголка с ниткой;швейная машинка.

Вещи можно брать разного цвета. Однако желательно подбирать ткань одинаковой фактуры.

Вещи нужно разрезать на тонкие полоски примерно одинаковой ширины. После этого из них нужно сплести косички.

Комбинируйте цвета или плетите однотонные косы. Чем больше экспериментов с цветом, тем ярче получится ваш коврик. Вы ничем не ограничены в своем творчестве.

Далее вам нужно зафиксировать с помощью иголки и нитки края кос, чтобы они не распускались.

Когда все косички будут зафиксированы, вам нужно сшить швом зиг-заг все косички между собой. Это поможет скрепить коврик и придаст более опрятный вид изделию.

Использовать такой коврик можно в ванной или возле кровати. Некоторые кладут его возле входной двери. Используйте его на свое усмотрение.



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