 

Боевики на Донбассе 15 июня шесть раз нарушили режим тишины, сегодня – уже дважды – штаб ООС

16.06.2021, 8:01, Новости дня
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Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил по состоянию на 7.00, опубликованной в Facebook.

Боевики 15 июня вели обстрелы из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Невельское, Новгородское, Пески Донецкой области, а также Новотошковского Луганской области; вблизи Пивденного Донецкой области использовали противотанковый ракетный комплекс, говорится в сообщении штаба.

Сегодня оккупанты обстреляли украинские позиции в районе Зайцево и Авдеевки Донецкой области – из гранатометов и минометов.

“Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет”, – сообщили в штабе.

В сводке говорится, что 15 июня украинские военные открывали ответный огонь, но не уточняется, делали ли они это сегодня.

“Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила представителям миссии ОБСЕ. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня”, – добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/845228039750368/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко в интервью “ВВС News Україна”, которое было опубликовано 1 мая, говорил, что в 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, в Вооруженных силах сообщали, что всего с момента объявления режима прекращения огня в июле 2020-го по 5 мая 2021 года погибло 99 военнослужащих, 34 из них – в боевой обстановке.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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