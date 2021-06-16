В Украине подтвердили 1 тыс. новых случаев COVID-19, больше всего – в Киеве

За прошлые сутки сделали 58,8 тыс. тестов на коронавирус. Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве – 256. На втором месте по количеству инфицирований Киевская область (75), на третьем – Харьковская (64).

15 июня госпитализировали с коронавирусной инфекцией 699 человек, 78 пациентов скончалось, 4802 – выздоровели.

За все время пандемии в Украине 2 226 037 человек заболели COVID-19, из них выздоровели – 2 140 978 пациентов, скончались – 51 847.

За сутки 14 июня в стране подтвердили 1014 новых случаев коронавирусной инфекции, после выходных – 420.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1875476479282115

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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