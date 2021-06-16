 

Встреча года: что и как будут обсуждать Путин и Байден

16.06.2021, 7:52, Разное
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Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут переговоры на вилле La Grange в швейцарской Женеве. Помимо главы государства российскую сторону на саммите также будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Пожалуй, самой главной темой встречи будут состояние и перспективы развития российско-американских отношений. И в Москве, и в Вашингтоне в последнее время не раз признавали, что они находятся в небывалом упадке. Обе стороны выражали надежду, что Путину и Байдену удастся уменьшить напряжённость, возобновить контакты и наладить прямой диалог.

В Белом доме сообщили, что на саммите Джо Байден поднимет вопросы Белоруссии и Украины, а также ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Владимир Путин, в свою очередь, затронет аресты граждан России за рубежом по запросу Вашингтона и захват собственности российского диппредставительства в США.

Помимо этого главы государств сверят часы по вопросам стратегической стабильности в мире, вооружения, особо актуальную борьбу с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19), изменения климата и кибербезопасность.



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