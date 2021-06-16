Женщина считает, что заметила «призрака» во время виртуального осмотра квартиры

Пользовательница TikTok поделилась изображениями «призрака» в Тикток и быстро набрала огромное количество просмотров.

Женщина была в шоке во время своего виртуального тура по квартире. Осматривая комнаты через специальное приложение, она столкнулась с «призраком».

Данное событие произвела на нее такое впечатление, что она решила поделиться видеозаписью через социальную сеть.

Благодаря современной технологии услуги на рынке недвижимости усовершенствовались до такой степени, что теперь они позволяют производить экскурсию по дому без необходимости личного присутствия.

Сара Вандербильт, молодая женщина, изучала расположение комнат в квартире с помощью 3D-визуализации. Проходя по комнатам, она «вошла» в спальню, где какая-то неизвестная женщина спала на кровати. Однако, когда она входит в комнату, «призрачная» фигура тут же исчезает.

Видео привлекло внимание пользователей и уже насчитывает более около миллиона просмотров и несколько сотен комментариев.

Некоторые пользователи не упустили возможность, чтобы пошутить о существовании призраков. Другие пользователи попытались объяснить, почему призрак возник на виртуальном изображении. Дело в том, что работа подобных виртуальных систем основана на комбинировании нескольких фотографий, которые могли быть получены в разное время и, возможно, при различных обстоятельствах.