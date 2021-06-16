 

WikiLeaks: Правда о «высадке» американских астронавтов на Луну

16.06.2021, 7:30, Разное
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По данным СМИ, роль Луны сыграла пустыня в Неваде.

Портал WikiLeaks, в последние годы попадавший в выпуски новостей в основном в связи арестом Джулиана Ассанжа, выдачи которого требуют Соединенные Штаты, снова громко заявил о себе.

Эксклюзивные секретные материалы создали WikiLeaks славу источника неопровержимой сенсационной информации. На этот раз речь идет о документах, которые должны подтвердить давние слухи, что правительство Соединенных Штатов Америки и НАСА скрывали правду о программе “Аполлон” и о высадках на Луну:

– Эти документы раскрывают истинную причину обмана программы “Аполлон” и то, как всё это отразилось в стратегии правительства Соединённых Штатов в то время в “холодной войне”.

Правда о «высадке» американских астронавтов на ЛунуДокументы якобы были переданы Ассанжу высокопоставленным сотрудником НАСА, который устал терпеть ложь, которой Соединенные Штаты полвека кормили человечество. Видео, облетевшее всю планету, на самом деле снимали на Земле. Роль Луны сыграла пустыня в штате Невада.

И якобы часть съемок была сделана в павильоне студии, где создавал свою свою “Космическую одиссею” Стэнли Кубрик. Но знали об этом всего несколько человек. И в июле 1969-го это якобы документальное кино посмотрели более полумиллиарда человек.

Зачем такая фальсификация? Американцы просто не могли простить русским лидерства в освоении космического пространства.

Еще аргументы? Нам сообщают, что в прошлом году китайский лунный зонд не обнаружил никаких следов визита американцев на нашем спутнике. НАСА отмалчивается. Никак не комментирует очередное разоблачение. А источники сообщают, что 70 процентов американцев не верят, что их соотечественники побывали на Луне.

Нация мечтателей и фантазеров выдаст любую байку за подлинную историю. Особенно часто прозревают разного рода деятели в отставке. Так, бывший директор засекреченной программы сбора и анализа данных об “аномальных аэрокосмических угрозах”, которая работала в Пентагоне, Луис Элизондо рассказал журналистам “Вашингтон Пост”, что НЛО отключали ядерные установки в США.

И если кто-то объявил, что космос таит немало загадок, на Земле найдется немало желающих поведать нам, что разгадка у них в руках, а в действительности все не так, как на самом деле.



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