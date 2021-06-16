Гигантский вытянутый объект прошел между Землей и звездой в центре нашей галактики

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16.06.2021, 7:27, Разное
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Нечто загадочное обнаружили астрономы рядом с центром Млечного Пути.

На расстоянии 25 тысяч световых лет от Земли была обнаружена странная звезда, которая «исчезала» в течение нескольких месяцев, а затем снова появилась.

Астрономы считают, что звезда, названная VVV-WIT-08, может принадлежать к новому классу гигантских звезд, которые по размеру более чем в 100 раз превышают Солнце. Раз в несколько десятилетий они затмеваются таинственным орбитальным телом.

Гигантский вытянутый объект прошел между Землей и звездой в центре нашей галактикиНесмотря на то, что межзвездное пространство относительно пустое, оно время от времени все же заставляет тускнеть звезды, делая их для нас невидимыми. При этом не всегда понятно, что это такое. Возможно планета, а возможно просто космическая пыль.

Ситуация с VVV-WIT-08 не совсем обычна, так как перерыв в ее излучении значительно больше, чем у других звезд. Астрономы считают, что виной всему планеты или другие небесные тела, которые окружены пылевым диском.

По мнению астронома Сергей Копосова из Эдинбургского университета в Шотландии, это мог быть огромный вытянутый объект, который прошел между нами и далекой звездой.

Данные показывают, что затемнение длилось приблизительно 200 дней с потерей звездой яркости до 97%. Объекты, которых вероятно два, а не один, имеют очень высокую плотность, в связи с чем, считают астрономы, они имеют сильную гравитационную связь.

В настоящее время ученые пытаются выяснить, что представляют собой данные объекты и почему они окружены пылевыми дисками. Ответ на этот вопрос позволит ученым лучше понять, как развиваются подобные звездные системы.



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