В Конгрессе США перед саммитом в Женеве напутствовали Байдена о России

Группа американских конгрессменов в преддверии саммита в Женеве призвала президента США Джо Байдена взаимодействовать с российским лидером Владимиром Путиным в ряде сфер, касающихся безопасности, экономики и экологии.

В адресованном Байдену письме, опубликованном на сайте члена Палаты представителей Конгресса США Прамилы Джаяпал, американские законодатели отметили, что поддерживают предстоящую встречу лидеров РФ и США, передает ТАСС.

«Каждый американский президент с Франклина Рузвельта встречался лично с лидерами Советского Союза или России. Мы поддерживаем ваше решение продолжить эту традицию и сделать стабильными и предсказуемыми отношения между США и РФ в целях поддержания стратегической стабильности в Европе и во всем мире», – подчеркнули конгрессмены.

«Мы надеемся, что во время этих консультаций для вас будет приоритетом возможность взаимодействия между США и Россией с целью снижения напряженности в спорных сферах и сотрудничества в представляющих важность для всего мира областях, таких как контроль над вооружениями и предотвращение новой ядерной гонки, противодействие изменению климата, борьба против экстремизма, уменьшение угроз в киберпространстве для экономик и инфраструктуры стран, а также сокращение экономического неравенства в мире», – отмечается в письме.

Законодатели констатировали, что «США и РФ вместе располагают более чем 90% всех ядерных боеголовок в мире». Они подчеркнули необходимость «дипломатического взаимодействия» между Вашингтоном и Москвой для предотвращения «кошмарного ядерного конфликта». Кроме того, конгрессмены призвали к «пересмотру и отмене имеющихся предложений по увеличению расходов на ядерные вооружения». Они выразили надежду на то, что саммит в Женеве позволит «добиться мирного разрешения конфликта в таких регионах, как восточная Украина».

«Мы считаем, что конфликт между Россией и США стал бы катастрофой для обеих стран, для Европы, наших союзников и всего мира», – говорится в письме. Его авторы подчеркнули, что поддерживают установление стабильных и предсказуемых отношений между Москвой и Вашингтоном. «Мы надеемся, что этот саммит станет важным шагом вперед на этом направлении», – добавили они. Документ подписали 15 членов нижней палаты Конгресса США. Все они входят в объединение, которое добивается принятия в США законов, поддерживаемых прогрессивным крылом Демократической партии.

Президент РФ Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент РФ прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.

В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.