Рубль на открытии торгов укрепился к доллару

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7,75 копейки, курс евро не изменился.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7,75 копейки и составил 72,1 рубля. Курс евро не изменился и остался на уровне закрытия предыдущих торгов – 87,55 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов вырос к доллару и евро.