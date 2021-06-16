 

Рубль на открытии торгов укрепился к доллару

16.06.2021, 7:24, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7,75 копейки, курс евро не изменился.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7,75 копейки и составил 72,1 рубля. Курс евро не изменился и остался на уровне закрытия предыдущих торгов – 87,55 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов вырос к доллару и евро.



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