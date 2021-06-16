8 причин купить электрическую зубную щетку

Понадобится всем!

Основная причина наиболее распространенных проблем с зубами — неправильная гигиена ротовой полости. Тонкость науки не только в правильно подобранной зубной щетке и пасте, но и технике чистки. Чтобы оценить качество ухода, можно приобрести в аптеке специальный пищевой краситель, который продемонстрирует, сколько налета остается на зубах после чистки обычной щеткой. Основная задача электрической зубной щетки — эффективное удаление зубного налета и предотвращение ряда заболеваний ротовой полости. Но это далеко не единственное ее преимущество. Давайте рассмотрим, почему даже самые дорогие электрощетки для зубов стоят своих денег.

Преимущества электрических зубных щеток

Причина популярности электрических зубных щеток — не просто модный тренд, а эффективность их применения, которую отмечает все больше и больше потребителей, сделавших свой выбор в пользу гаджета.

Многих людей пугает высокая стоимость электрических зубных щеток, но это лишь иллюзия. Вам не нужно менять электрическую зубную щетку каждый месяц, а только лишь насадку, которая может прослужить до полугода (зависит от производителя). Вы можете использовать одну щетку с разными насадками для всей семьи, плюс экономите на зубной пасте, визитах к стоматологу и дорогостоящем лечении проблем с зубами. При бережном обращении щетка прослужит вам более 5 лет.

Типы электрических зубных щеток

Механическая.

Очищает зубы за счет возвратно-поступательных и пульсирующих движений головки насадки, которая в основном имеет круглую форму. Скорость оборотов может варьироваться от 2 до 30 тысяч в минуту. Обеспечивает самую мягкую чистку из всех электрических зубных щеток.

Звуковая.

С помощью генерации звуковых волн заставляет щетинки совершать круговые или выметающие движения. Эффективно и без дополнительных усилий удаляет зубной налет и патогенную микрофлору ротовой полости. В отличие от ультразвуковой щетки подходит для детей, может использоваться ими в качестве первой щетки для самостоятельной чистки зубов.

Ультразвуковая.

Выдает более высокие звуковые волны, чем обычная звуковая щетка. Звук не воспринимается слухом человека, но обеспечивает высокую частоту пульсаций в минуту. Эффективна в удалении не только налета, но и зубного камня, пигментации эмали, бактерий, провоцирующих кариес.

Дополнительные функции отдельных моделей

Встроенный таймер. Помогает контролировать время очищения как всей ротовой полости, так и отдельных участков для максимального результата.Датчики давления. Помогают предотвратить травмирование десен и зубной эмали.Разные режимы чистки. Обеспечивают индивидуальный подход в уходе за ротовой полостью.Встроенный ирригатор. Помогает качественно очистить промежутки между зубами.Индикаторные щетинки. Меняют цвет, когда пришло время заменить насадку.Подключение к смартфону. Не только выводит статистику по качеству чистки, но и превращает процесс в интересную игру. Некоторые производители разработали специальные приложения, когда за качественную чистку вы получаете ачивки, что очень привлекает детей и подростков.Дорожные чехлы со встроенным повербанком для подзарядки щетки в любом месте в любое время.

Неправильно подобранная электрощетка может навредить вашей ротовой полости. Прежде, чем покупать электрическую зубную щетку для себя или ребенка, обязательно проконсультируйтесь с врачом, который составит ряд требований и рекомендаций, поможет выбрать тип и насадку в зависимости от состояния и особенностей ваших зубов и десен.