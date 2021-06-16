В британском городке появился плакат, уверяющий, что здесь за неделю пришельцы похитили трех человек

В лесу рядом с городком Седжли, что в пригороде Дадли, графство Уэст-Мидлендс, Англия, на днях появился загадочный плакат, на котором написано буквально следующее:

"Три похищения инопланетянами произошли здесь за одну неделю – когда Совет собирается что-то предпринять?"

Уэст-Мидлендс в целом считается одним из самых посещаемых НЛО местом в Великобритании. За последние годы тут были зафиксированы десятки наблюдений НЛО и даже был создан местный сайт, который собирает все эти случаи и пытается каталогизировать их.

К примеру недавняя очевидица по имени Лиза была в своем саду в Солихалле, когда увидела в небе мерцающий оранжевый шар.

"Я сразу же подумала, что это похоже на горящий самолет, но это явно было не так. Он двигался слишком быстро, чтобы быть самолетом – мы живем рядом с траекторией полета самолетов аэропорта, поэтому мы привыкли видеть самолеты. Я наблюдала за шаром всего несколько секунд и видела, как он двигался по небу вверх, а не вниз, уменьшался в размерах, а затем исчез".

Другой местный очевидец по имени Адам является астрономом-любителем. Однажды он засел за свой телескоп, чтобы наблюдать за спутником, движущимся по небу, и увидел то, чего никогда не видел за 18 лет наблюдений за небом.

"Внезапно по небу пролетел белый свет со скоростью, которую я никогда раньше не видел ни в одной искусственной технике. Я не услышал сильного шума, как ожидалось, с такой скоростью, просто слабый гул. Это был не метеор и он он летел слишком низко, а свет был очень ярким. Я наблюдал его в течение трех секунд, прежде чем он пролетел по всему небу и скрылся из поля зрения".

Адам убежден, что был свидетелем внеземной жизни, но никогда в реале никому не рассказывал об этом, опасаясь, что ему не поверят.

И таких случае в этом районе было еще много. Поэтому местные жители очень встревожились, когда увидели упомянутый выше знак, и стали просить объяснений у местных властей.

Представитель совета, с которым связались журналисты Daily Star Sunday, сказал:

"Определенно что-то происходит с активностью НЛО в Уэст-Мидлендсе, но никто никогда не станет официально подтверждать это. Однако, что касается похищений инопланетянами в Седжли, в этом я не уверен".

Советник Карен Шекспир, член кабинета министров от общественности, также прокомментировала появление плаката:

"Нам сообщили о такой вывеске и сказали, что она будет удалена".

Довольно поспешное решение, не правда ли? Может быть власти логично руководствуются тем, что такие плакаты наведут панику на местных жителей, однако быстрое удаление может стать причиной распространения теории заговора о том, что "власти что-то скрывают".

Судя по всему, журналистам не удалось найти ни человека, который установил этот плакат, ни какую-либо информацию о возможных похищенных пришельцами в Седжли. Также нет ничего, что могло бы дать хоть какие-то сведения о том, была ли это просто шутка или серьезная акция местного фаната НЛО.

В статье местной газеты "Dudley News" можно найти чуть больше информации по этому делу. В частности там есть еще одно интервью советника Карен Шекспир, в котором она заявляет следующее:

"Мы проверили наличие этой вывески и уверены, что ее нет в районе Дадли. Мы думаем, что может быть тут произошла некоторая путаница между городками Седжли и Седжли Вудс в Филадельфии".

Между тем журналисты выяснили, что полиция Уэст-Мидлендса получила 12 сообщений об НЛО в период с февраля 2015 года по декабрь 2018 года.