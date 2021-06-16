На карте Антарктиды заметили крупный металлический НЛО

Неделю назад на Youtube-канале Conspiracy Depot было выложено видео о загадочном металлическом объекте, который автор канала обнаружил в Антарктиде с помощью сервиса Google Earth.

Место это имеет координаты 64° 7'1.32"S 61°40'44.77"W и находится на небольшом островке Ту-Хаммок (Two Hummock).

Объект этот действительно выглядит инородным телом на общем фоне и рядом нет ничего похожего на него. Он напоминает нечто металлическое и округлое или треугольное с закругленными сторонами.

Объект не маленький, в длину он примерно достигает 16-18 метров. Он стоит на тонкой береговой линии, освобожденной ото льда, то есть если бы на остров и в самом деле приземлился НЛО, то это место было выбрано не случайно.

По версии автора канала, этот НЛО связан с так называемой "Операцией Highjump" (официальное название "The United States Navy Antarctic Developments Program") – это была реальная миссия ВМС США в Антарктиде, которая началась 26 августа 1946 года и по загадочной причине закончилась поспешно в феврале 1947 года, на полгода раньше намеченного срока.

Согласно теории заговора, американцы так рано прекратили операцию из-за того, что столкнулись в Антарктике с группой инопланетных кораблей и между людьми и пришельцами произошло военное столкновение с жертвами.

Официально в этой миссии действительно были погибшие, но было заявлено, что они пострадали случайно из-за плохой погоды и ошибок экипажа.