Гривна к доллару подорожала до уровня июля 2020 года

К доллару гривна подорожала на восемь копеек: с 27,00 грн/$ до 26,92 грн/$.

Курс гривны к евро вырос на девять копеек: с 32,71 грн/€ до 32,62 грн/€.

К российскому рублю гривна тоже подорожала: с 3,74 грн/10 руб. до 3,73 грн/10 руб.

Согласно данным НБУ, последний раз курс гривны к доллару пересекал показатель в 27 грн/$ летом 2020 года и 10 июля составлял 26,93 грн/$.

График: bank.gov.ua



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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